В черно-белом платье и балетках: княгиня Шарлин вместе с первой леди Франции посетила басейн

Княгиня Шарлин и Брижит Макрон / © Getty Images

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В рамках тура первая леди вместе с княгиней посетила бассейн стадиона «Луи II» на специальном мероприятии. Вместе они посетили «День безопасности на воде», флагманскую инициативу Фонда принцессы Монако Шарлин, который уже более десяти лет работает над предотвращением утоплений и повышением осведомленности молодежи о безопасности на воде.

Для Шарлин эта тема особенно близка, поскольку она бывшая профессиональная пловчиха и даже принимала участие в Олимпийских играх.

Княгиня Шарлин и Брижит Макрон / © Getty Images

Для этой встречи Шарлин решила надеть лаконичное летнее миди платье от бренда Akris, которое дополнила балетками Roger Vivier.

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«Я искренне благодарю мадам Брижит Макрон за то, что она была с нами сегодня. Ее доброта и внимание к детям придают еще большую силу посланию, которое мы передаем. Учиться плавать — значит учиться спасать себя. Это право каждого ребенка и ответственность, которую мы разделяем», — заявила княгиня в Instagram и опубликовала несколько фото и видео с єтой встречи.

Также в рамках визита Макронов состоялся исторический государственный ужин во дворце в Монте-Карло. Это был первый банкет такого рода, проведенный в княжестве с 1984 года.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлин со своей дочерью принцессой Габриэллой и сыном принцем Жаком / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II на предкоронационном приеме в Букингемском дворце / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / © Getty Images Княгиня Шарлин / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлин, Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images Княгиня Шарлин / © Getty Images