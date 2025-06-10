- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 1313
- Время на прочтение
- 1 мин
В черно-белом платье и балетках: княгиня Шарлин вместе с первой леди Франции посетила басейн
На этой неделе Монако посетили президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит Макрон. Пара провела в Монте-Карло два дня за которые успела совершить несколько выходов.
В рамках тура первая леди вместе с княгиней посетила бассейн стадиона «Луи II» на специальном мероприятии. Вместе они посетили «День безопасности на воде», флагманскую инициативу Фонда принцессы Монако Шарлин, который уже более десяти лет работает над предотвращением утоплений и повышением осведомленности молодежи о безопасности на воде.
Для Шарлин эта тема особенно близка, поскольку она бывшая профессиональная пловчиха и даже принимала участие в Олимпийских играх.
Для этой встречи Шарлин решила надеть лаконичное летнее миди платье от бренда Akris, которое дополнила балетками Roger Vivier.
«Я искренне благодарю мадам Брижит Макрон за то, что она была с нами сегодня. Ее доброта и внимание к детям придают еще большую силу посланию, которое мы передаем. Учиться плавать — значит учиться спасать себя. Это право каждого ребенка и ответственность, которую мы разделяем», — заявила княгиня в Instagram и опубликовала несколько фото и видео с єтой встречи.
Также в рамках визита Макронов состоялся исторический государственный ужин во дворце в Монте-Карло. Это был первый банкет такого рода, проведенный в княжестве с 1984 года.