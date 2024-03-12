В черно-белом платье и с клатчем в руках: королева Камилла посетила прием во дворце

Для королевы Камиллы служба ко Дню Содружества, которую она вчера возглавляла, стала не единственным рабочим мероприятием за день.

Ее Величество также посетила специальный прием в честь Дня Содружества в Мальборо-хаус в Лондоне. Если на самой службе королева появилась в голубом пальто от Bruce Oldfield и шляпе Philip Treacy, то на приеме появилась уже в другом аутфите.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

На королеве Камилле было черное платье с белым декором на груди и рукавах от Fiona Clare, черные колготы и замшевые туфли на каблуках Eliot Zed. В руках у Камиллы был небольшой клатч Bottega Veneta черного цвета. Эту сумку Ее Величество носит редко в отличие от других своих любимчиков в гардеробе.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла была в жемчужных серьгах, со своим любимым браслетом Van Cleef & Arpels на запястье, с легким макияжем на лице и красивой укладкой.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Отметим, король Чарльз III не присутствовал на службе ко Дню Содружества и не посетил прием. Но накануне монарх записал речь, которая была провозглашена перед людьми, собравшимися на службе.