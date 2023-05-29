В черно-белом платье на одно плечо: княгиня Шарлин на гала-вечере в Монако

45-летняя княгиня вышла в свет с новой прической и днем появилась вместе с мужем на Гран-при Монако, а вечером посетила гала-ужин Гран-при "Формулы-1" в Монте-Карло.

На светское мероприятие Шарлин приехала в двухцветном платье из шелка от Maison Valentino стоимостью 11 тысяч долларов, дополнив образ черными босоножками на каблуках от Hermes Initiale с ремешком на щиколотке.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Она дополнила двухцветное макси-платье изысканными украшениями, бриллиантовыми серьгами и роскошным браслетом, лаконичной укладкой и макияжем.

Ее муж князь Альбер II был в идеальном черном смокинге, белой рубашке и с черным галстуком-бабочкой. Он шел рядом с женой, когда их запечатлели фотографы.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

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