В черно-белом платье на одно плечо: княгиня Шарлин на гала-вечере в Монако

Княгиня Монако Шарлин и князь Альбер II посетили Гран-при Монако F1 в Монте-Карло.
45-летняя княгиня вышла в свет с новой прической и днем появилась вместе с мужем на Гран-при Монако, а вечером посетила гала-ужин Гран-при "Формулы-1" в Монте-Карло.
На светское мероприятие Шарлин приехала в двухцветном платье из шелка от Maison Valentino стоимостью 11 тысяч долларов, дополнив образ черными босоножками на каблуках от Hermes Initiale с ремешком на щиколотке.
Она дополнила двухцветное макси-платье изысканными украшениями, бриллиантовыми серьгами и роскошным браслетом, лаконичной укладкой и макияжем.
Ее муж князь Альбер II был в идеальном черном смокинге, белой рубашке и с черным галстуком-бабочкой. Он шел рядом с женой, когда их запечатлели фотографы.
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