В черно-белом платье, с ободком и в жемчужных серьгах: кронпринцесса Виктория с мужем на торжественной церемонии

Кронпринцесса Виктория и ее муж кронпринц Даниэль посетили открытие парламента в Стокгольме вместе с членами своей семьи.

Будущая королева Швеции прибыла на мероприятие в черном платье длины миди & Other Stories с воротником и широким черным поясом на талии. Образ Виктория дополнила черным плетенным клатчем ABRO, туфлями-лодочками Gianvito Rossi и белым ободком на голове.

Кронпринцесса собрала волосы в низкий пучок, надела жемчужные серьги-висюльки Kreuger Jewellery, сделала светлый маникюр и натуральный дневной макияж. Кроме клатча в руках она держала черные перчатки из кожи.

Ее муж принц Даниэль приехал в темно-синем костюме, белой рубашке и синем галстуке.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Мероприятие также посетили младший брат кронпринцессы – принц Карл Филипп и его жена принцесса София, которые недавно объявили, что ждут четвертого ребенка.

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