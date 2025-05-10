ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

В черно-белом платье с шарфом: Камала Харрис дебютировала на Met Gala

К ней присоединился муж Даг Эмхофф, одетый в смокинг от Brunello Cucinelli.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Камала Харрис дебютировала на Met Gala

Камала Харрис дебютировала на Met Gala

Камала Харрис появилась среди звезд на ежегодном благотворительном балу Met Gala 2025. Мероприятие состоялось в понедельник вечером, а Харрис в этом году впервые появившись среди приглашенных.

На этом эксклюзивном звездном мероприятии бывший вице-президент США и также кандидат в президенты, появилась в черно-белом платье от бренда Off-White, которое креативный директор бренда Иб Камара создал для нее по индивидуальному заказу.

Своим нарядом 60-летняя женщина отдала дань теме вечера Superfine: Tailoring Black Style, которая была посвящена стилю темнокожих денди и мужской моде.

У ее платья были длинные рукава, один из которых был удлинен, а также длинный шарф, который превращался в шлейф.

Также Камала надела золотые украшения и набор с изумрудами.

«Для этого монументального вечера в Метрополитен-музее, посвященного черной культуре и культовому стилю, мы посчитали, что простота — лучший вариант», — сказала она Vogue.

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

© Associated Press

София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мона Патель_2 / © Associated Press

© Associated Press

Сабрина Карпентер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo_2 / © Associated Press

© Associated Press

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
181
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie