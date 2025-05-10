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В черно-белом платье с шарфом: Камала Харрис дебютировала на Met Gala
К ней присоединился муж Даг Эмхофф, одетый в смокинг от Brunello Cucinelli.
Камала Харрис появилась среди звезд на ежегодном благотворительном балу Met Gala 2025. Мероприятие состоялось в понедельник вечером, а Харрис в этом году впервые появившись среди приглашенных.
На этом эксклюзивном звездном мероприятии бывший вице-президент США и также кандидат в президенты, появилась в черно-белом платье от бренда Off-White, которое креативный директор бренда Иб Камара создал для нее по индивидуальному заказу.
Своим нарядом 60-летняя женщина отдала дань теме вечера Superfine: Tailoring Black Style, которая была посвящена стилю темнокожих денди и мужской моде.
У ее платья были длинные рукава, один из которых был удлинен, а также длинный шарф, который превращался в шлейф.
Также Камала надела золотые украшения и набор с изумрудами.
«Для этого монументального вечера в Метрополитен-музее, посвященного черной культуре и культовому стилю, мы посчитали, что простота — лучший вариант», — сказала она Vogue.