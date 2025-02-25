В черно-белых платьях: Элиза и Амелия Спенсер блистали на Неделе моды

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер посетили показ Ричарда Куинна во время Лондонской недели моды.
Мероприятие прошло в Линдли-холле в Королевских садоводческих залах. Сестры Спенсер появившись в черно-белых платьях от Ричарда Куинна из коллекции осень-зима 2025-2026.
Леди Амелия выбрала облегающее длинное платье с укороченными рукавами, белым декором на декольте и бантом, а леди Элиза надела похожее черно-белое мини-платье в сочетании с черными колготами в цятку и туфлями-лодочками на каблуках. Элиза собрала волосы в низкий пучок, накрасила губы красной помадой и надела серьги с бриллиантами от Chanel, а ее сестра Амелия распустила волосы и сделала более нежный макияж с розовым блеском на губах.
Недавно мы показывали, как сестры Спенсер снимались в фотосессии для глянца и какие образы выбрали для этого фотосета.
Читайте также:
- Они как сестры: Амелия и Элиза Спенсер запостили фото с мамой-красоткой
- Красотки в коктейльных платьях: сестры Спенсер потусовались на вечеринке у Ники Хилтон
- Девочка подросла: как сейчас выглядит дочь леди Китти Спенсер