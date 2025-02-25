В черно-белых платьях: Элиза и Амелия Спенсер блистали на Неделе моды

Мероприятие прошло в Линдли-холле в Королевских садоводческих залах. Сестры Спенсер появившись в черно-белых платьях от Ричарда Куинна из коллекции осень-зима 2025-2026.

Леди Амелия выбрала облегающее длинное платье с укороченными рукавами, белым декором на декольте и бантом, а леди Элиза надела похожее черно-белое мини-платье в сочетании с черными колготами в цятку и туфлями-лодочками на каблуках. Элиза собрала волосы в низкий пучок, накрасила губы красной помадой и надела серьги с бриллиантами от Chanel, а ее сестра Амелия распустила волосы и сделала более нежный макияж с розовым блеском на губах.

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер / Фото: Getty Images

Недавно мы показывали, как сестры Спенсер снимались в фотосессии для глянца и какие образы выбрали для этого фотосета.

Читайте также: