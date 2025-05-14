В черно-белых платьях: итальянские принцессы блистали на церемонии открытия Каннского кинофестиваля

Принцессы Мария Каролина и Мария Кьяра / © Getty Images

Реклама

Сестры посетили показ фильма «Partir Un Jour» (Оставьте на один день), который в этом году открывал Каннский кинофестиваль.

Мария Каролина блистала перед камерами в черно-белом платье с небольшим шлейфом и декольте в форме сердца. Ее белокурые волосы были распущены и уложены красивыми локонами, на лице был вечерний макияж, а в ушах серьги-висюльки, запястье украшал браслет, а на пальце сверкало кольцо.

Принцессы Мария Каролина и Мария Кьяра / © Getty Images

Ее сестра Мария Кьяра надела черное платье фасона «русалка» с интересной деталью на декольте, обула босоножки на каблуках, в руках держала черный клатч, усыпанный серебристыми кристаллами, а на шее у девушки было красивое ожерелье. Мария Кьяра сделала кудрявую укладку, красной помадой накрасила губы и нарисовала стрелки на веках.

Реклама

Напомним, на красную дорожку в Каннах вышла и британская аристократка леди Виктория Херви. Она выбрала платье с перьями и пикантным разрезом.

Леди Виктория Херви. / © Associated Press