В черно-красном платье и с красивыми локонами: королева Рания получила награду от мужа-короля

Король Иордании Абдалла II наградил свою жену - королеву Ранию - Орденом Возрождения.
62-летний король вручил Рании пояс в знак признательности за ее "выдающуюся службу, ее ведущую роль в развитии иорданского общества и ее стремление поддерживать иорданцев во всех областях".
В Instagram королева Рания показала видео и фото с мероприятия и написала:
"Ваше Величество,
Для меня большая честь получить это признание, но нет большей чести, чем быть рядом с вами, и нет большей ответственности, чем ваше доверие.
Мне посчастливилось провести свою жизнь с вами, быть матерью наших детей и вашим партнером на всю жизнь. Вы лидер со смелым видением судьбы своей страны, твердый в своих принципах и вдохновляющий в своей вере.
Мне повезло пользоваться вашим доверием и поддержкой, и я навсегда останусь верным солдатом в ваших рядах, Абу аль-Хусейн".
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На церемонию вручения Ордена королева Рания приехала в темном платье с красной вышивкой, красивой укладкой волнами и насыщенным макияжем.
Высший орден, также известный как "Украшенный драгоценностями Большой кордон Аль-Нахды", является вторым по значимости орденом Иордании. Его часто вручают иностранным членам королевской семьи всех рангов, а королева Рания уже получила высшую награду Иордании — Орден Аль-Хусейна бен Али.
В подписи под видео королева написала, что гордится невероятными женщинами Иордании и благодарна каждой из них.
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