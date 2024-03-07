В черно-красном платье и с красивыми локонами: королева Рания получила награду от мужа-короля

62-летний король вручил Рании пояс в знак признательности за ее "выдающуюся службу, ее ведущую роль в развитии иорданского общества и ее стремление поддерживать иорданцев во всех областях".

В Instagram королева Рания показала видео и фото с мероприятия и написала:

"Ваше Величество,

Для меня большая честь получить это признание, но нет большей чести, чем быть рядом с вами, и нет большей ответственности, чем ваше доверие.

Мне посчастливилось провести свою жизнь с вами, быть матерью наших детей и вашим партнером на всю жизнь. Вы лидер со смелым видением судьбы своей страны, твердый в своих принципах и вдохновляющий в своей вере.

Мне повезло пользоваться вашим доверием и поддержкой, и я навсегда останусь верным солдатом в ваших рядах, Абу аль-Хусейн".

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На церемонию вручения Ордена королева Рания приехала в темном платье с красной вышивкой, красивой укладкой волнами и насыщенным макияжем.

Высший орден, также известный как "Украшенный драгоценностями Большой кордон Аль-Нахды", является вторым по значимости орденом Иордании. Его часто вручают иностранным членам королевской семьи всех рангов, а королева Рания уже получила высшую награду Иордании — Орден Аль-Хусейна бен Али.

В подписи под видео королева написала, что гордится невероятными женщинами Иордании и благодарна каждой из них.

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