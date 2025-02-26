В черно-красном вышитом платье: красивая королева Рания на рабочем мероприятии

Королева Рания вернулась к исполнению рабочих обязанностей после того, как стало известно, что у нее родилась вторая внучка.
В Instagram королева Рания показала, как встретилась с жителями Эль-Кувайи. Ее Величество приехала на эту встречу в черном длинном вышитом платье с красным декором, собрала волосы в красивый хвост, надела золотые серьги-висюльки и сделала красивый выразительный макияж.
"Несмотря на сегодняшнюю холодную погоду, я чувствовала только тепло среди жителей Эль-Кувайи, где дома иорданцев переполнены добротой и щедростью", - подписала королева Рания фото в блоге, а также поделилась несколькими сторис.
Напомним, на прошлой неделе старшая дочь Рании – принцесса Иман – впервые стала мамой, у нее родилась дочь. Теперь у короля и королевы Иордании две внучки.
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