В черно-розовом платье и тиаре: будущая королева Швеции блистала на банкете

Шведская кронпринцесса Виктория вместе с семьей посетила банкет в честь Нобелевской премии 2024 года в Стокгольмской ратуше.
47-летняя будущая королева присоединилась к своим родителям, королю Карлу Густаву и королеве Сильвии, а также мужу, принцу Даниэлю на сцене торжественного мероприятия.
Виктория предстала в элегантном черно-розовом бальном платье с открытыми плечами, сверкающей тиаре и серьгах-каплях в ушах. У нее был макияж и светлого оттенка маникюр, а в руке принцесса держала клатч.
Кронпринцесса является участником Саммита Нобелевской премии, почетным членом правления Международного паралимпийского комитета и бывшей сотрудницей Программы ООН по защите целей в области устойчивого развития.
Ее 80-летняя мать королева Сильвия выбрала столь же ослепительное платье темно-синего цвета с пайетками и длинными рукавами. А 78-летний король был в черном фраке.
На банкете появилась и беременная супруга принца Карла Филиппа - брата Виктории - принцесса София, выбрав элегантное кобальтовое платье, аккуратно подчеркивающее ее живот.
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