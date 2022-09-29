В черно-зеленом образе: принцесса Беатрис на обеде общества борьбы с гинекологическим раком

Несмотря на недавнюю потерю, королевская семья Британии продолжает работать. Поэтому все ее действующие члены то и дело появляются на различных мероприятиях, требующих их присутствия.

Принцесса Беатрис Йоркская сегодня, 29 сентября, посетила 8-й ежегодный женский обед Фонда Леди Lady Garden в лондонском ресторане Langan's Brasserie.

Принцесса Беатрис и Астрид Харборд / Фото: Getty Images

Фонд Lady Garden — это национальная благотворительная организация по охране здоровья женщин, которая занимается повышением осведомленности и финансированием гинекологического здоровья. Она была основана в 2014 году и с этого времени занимается финансированием новаторских исследований в области лечения женских видов рака. Деньги, собранные фондом, идут на передовые исследования, которые должны произвести революцию в лечении женского рака.

Для выхода Беатрис выбрала наряд в черно-зеленой гамме. Она надела черное пальто с рюшами на груди и зеленую юбку, а также черные колготки и черные замшевые ботильоны. Дополнила наряд принцесса зеленым бархатным обручем и изумрудным клатчем.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Напомним, что во время траурных мероприятий в связи со смертью королевы Елизаветы II принцесса Беатрис и Брижит Макрон надели одинаковые платья.

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