В черном аутфите и элегантной шляпе: королева Мэри на траурном мероприятии

Ее Величество запечатлели в траурном образе, когда она направлялась в церковь. Мэри носила черную блузку Jesper Høvring, которую надела в сочетании с черной плиссированной юбкой с поясом Сeline на талии и шляпой Modist Susanne Juul. Образ королевы дополняло лаконичное жемчужное кольцо и жемчужные серьги, ожерелье Petite Letter из 18-каратного золота с инициалом ее мужа "F" и золотое колье Dulong Fine Jewelry.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Также мероприятие посетил младший брат ее мужа короля Фредерика X - принц Иоахим с женой принцессой Мари. Их сфотографировали в толпе. Самого монарха на мероприятии замечено не было.

Напомним, ранее мы рассказывали вам, что носят королевы, герцогини и первые леди на траурные мероприятия.

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