В черном аутфите и с красивой брошью от Zara: стильная королева Максима побывала на концерте

Королевские особы были запечатлены на концерте оркестра Консертгебау в исполнении его творческого партнера и будущего главного дирижера Клауса Макелы.

Ее Величество королева Максима блистала в этот вечер на публике в черном аутфите: трикотажной кофте, которую украсила брошью со стразами от Zara и брюках-клеш, которые также сверкали россыпью камней.

Ее ногти были накрашены красным лаков, а в руках она несла черный атласный клатч от Gianvito Rossi, который великолепно сочетался с черным ремешком от часов на запястье и образом в целом. Обута Максима была в замшевые туфли-лодочки с прозрачными вставками от Aquazzura.

Королева Максима и принцесса Беатрикс / Фото: Getty Images

Ее королевское Высочество надела серьги с бриллиантами и сделала насыщенный вечерний макияж. Рядом с ней блистала ее свекровь - 84-летняя принцесса Беатрикс. Она была облачена в черный сверкающий костюм и балетки с бантиками. Они обе с улыбками на лицах позировали перед камерами фотографов.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Недавно мы рассматривали идеальный выход Максимы в Гааге, когда она подобрала наряд красиво по цветам. Оказалось, что ее коллега королева Бельгии в этот же день надела наряд в похожих оттенках.

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