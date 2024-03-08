В черном аутфите и с новой укладкой: королева Летиция сходила на концерт

На концерт в Auditorio Nacional de Música королева Летиция приехала в черном топе, переливающемся блестками от Carolina Herrera из коллекции осень-зима 2016 и черных широких брюках с высокой талией тоже от Carolina Herrera. В руках Летиция держала небольшой атласный клатч Roger Vivier, а обута была в кожаные туфли на устойчивом каблуке Massimo Dutti.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Блестящее волосы королевы были красиво уложены легкими волнами, она сделала насыщенный вечерний макияж глаз и надела серьги в виде капель из белого золота с бриллиантами. Выглядела в этот вечер Летиция потрясающе.

Король Филипп VI надел темно-синий полосатый костюм, белую рубашку и синий галстук в мелкий принт.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Буквально днем ранее король и королева вместе посетили открытие художественной ярмарки в Ифеме, где Летиция появилась в идеальном черно-белом аутфите и с красиво уложила свое каре.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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