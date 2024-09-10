В черном аутфите и с жемчужной брошью: королева Летиция сходила на службу с мужем

Королева Летиция и король Филипп VI присутствовали на траурной церемонии по Алехандро Фернандесу де Араосу в церкви Сан-Франциско-де-Борха 9 в Мадриде.

Королева появилась в этот раз на публике в черной блузке и юбке-карандаш, обула кожаные слингбэки на невысоких каблуках и в руках несла маленькую черную сумку из кожи на короткой ручке. Волосы у королевы были распущены, она сделала макияж в теплых розовых оттенках и подчеркнула губы блеском. Из украшений надела серьги-гвоздики из жемчуга и жемчужную брошь, состоящую из центральной круглой жемчужины, окруженной бриллиантами, с бриллиантовой подвеской и еще одной жемчужиной в форме жемчуга с розовой шляпкой, которая является семейной реликвией XIX века.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Король Филипп, как и несколько дней назад, облачился в черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Несколько дней назад король и королева посетили памятную мессу в честь Хуана Гомеса-Асебо в Кафедральном соборе Вооруженных сил в Мадриде. Хуан Гомес - двоюродный брат короля Филиппа, он скончался 12 августа на Майорке.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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