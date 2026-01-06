В черном-белом луке и с семьей: первый светский выход королевы Летиции в новом году

Король Филипп VI, королева Летиция и принцесса Леонор / © Getty Images

Это традиционный праздник, проводимый испанской армией с 1782 года. Парад Pascua Militar — одно из важнейших событий королевского дома, который проводится ежегодно в начале января в Мадриде.

В очередной раз официальный календарь Королевского двора начался с военного пасхального парада. На нем королева Летиция появилась в черном пальто-накидке от Carolina Herrera. Она надевала его неоднократно, и оно примечательно своим свободным кроем средней длины и меховым воротником.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Под накидкой ее ансамбль состоял из легкой белой блузки с высоким круглым вырезом и длинными плиссированными рукавами-колоколами и длинной черной юбки с высокой талией с разрезом на подоле. Летиция взяла с собой сумку Victoria Insignia от Carolina Herrera, одну из своих любимых, а также обула туфли на низком каблуке от Magrit и дополнила лук бриллиантовыми серьгами.

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images

Принцесса Леонор впервые появилась на публике в 2026 году на этом мероприятии в парадной форме испанских ВВС. Волосы ее были собраны в пучок, а на лице был легкий макияж.

Как и каждый год, эта военная церемония началась с исполнения государственного гимна и салюта из 21 орудия. После этого король Филипп VI осмотрел собравшееся военное построение. Затем монарх вместе с королевой Летицией и принцессой Леонор вошли в Королевский дворец для традиционной встречи с собравшимися гостями.