В черном бикини и парео: Иванка Трамп продемонстрировала стройную фигуру

41-летняя дочь бывшего президента США показала фотографию по отдыху у моря.
Иванка Трамп показала в Instagram Stories снимок с отдыха. Она перепостила фото, на котором изображена вместе с подругами – тоже блондинками.
Дочь экс-президента США была одета в черное бикини. На бедрах она завязала цветное парео с принтом. Обута она была в золотисто-черные шлепки. Волосы Иванка собрала в хвост и надела на лицо черные очки.
Фигура Трамп выглядит стройной и подтянутой.
Напомним, ранее Иванка Трамп в черном платье миди на тонких бретельках и черных эспадрильях училась играть в бейсбол.
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