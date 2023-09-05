В черном бикини и парео: Иванка Трамп продемонстрировала стройную фигуру

Иванка Трамп показала в Instagram Stories снимок с отдыха. Она перепостила фото, на котором изображена вместе с подругами – тоже блондинками.

Дочь экс-президента США была одета в черное бикини. На бедрах она завязала цветное парео с принтом. Обута она была в золотисто-черные шлепки. Волосы Иванка собрала в хвост и надела на лицо черные очки.

Иванка Трамп с подругами / Фото: Instagram Иванки Трамп

Фигура Трамп выглядит стройной и подтянутой.

Напомним, ранее Иванка Трамп в черном платье миди на тонких бретельках и черных эспадрильях училась играть в бейсбол.

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