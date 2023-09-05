Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В черном бикини и парео: Иванка Трамп продемонстрировала стройную фигуру

В черном бикини и парео: Иванка Трамп продемонстрировала стройную фигуру

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1845
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В черном бикини и парео: Иванка Трамп продемонстрировала стройную фигуру

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

41-летняя дочь бывшего президента США показала фотографию по отдыху у моря.

Иванка Трамп показала в Instagram Stories снимок с отдыха. Она перепостила фото, на котором изображена вместе с подругами – тоже блондинками.

Дочь экс-президента США была одета в черное бикини. На бедрах она завязала цветное парео с принтом. Обута она была в золотисто-черные шлепки. Волосы Иванка собрала в хвост и надела на лицо черные очки.

Иванка Трамп с подругами / © Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп с подругами / Фото: Instagram Иванки Трамп

Фигура Трамп выглядит стройной  и подтянутой.

Напомним, ранее Иванка Трамп в черном платье миди на тонких бретельках и черных эспадрильях училась играть в бейсбол.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1845
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация