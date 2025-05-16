В черном блейзере и кружевной прозрачной юбке: принцесса Беатрис сходила на церемонию

Принцесса Беатрис / © Getty Images

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Беатрис присутствовала на церемонии вручения премии FEVO Sports Industry Awards 2025 в Лондоне.

Принцесса выбрала для выхода черный блейзер с поясом, подчеркивающим талию от Self-Portrait и струящуюся креповую юбку длины миди. Обула Беатрис лаковые слингбэки с прозрачными вставками на каблуках от Atana, в руке держала небольшую черную сумку Aspinal of London.

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Беатрис распустила длинные волосы, сделала макияж с акцентом на глаза, надела лаконичные серьги, несколько колец и тонкий золотой браслет на запястье.

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Принцесса, которая в январе родила своего второго ребенка, дочь Афину, выглядела великолепно в этот день.

Напомним, несколько дней назад принцесса Беатрис посетила вечер искусств и охраны природы The Elephant Family в ботанических садах Кью в Лондоне, где также в тот день присутствовали король Чарльз и королева Камилла. В тот день на публике она появилась в ярком платье с пышным подолом и цветочным принтом.

Принцесса Беатрис / © Getty Images