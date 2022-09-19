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В черном блейзере и с интересной брошью на груди: Елена Зеленская на аудиенции у принцессы Уэльской

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В черном блейзере и с интересной брошью на груди: Елена Зеленская на аудиенции у принцессы Уэльской

Принцесса Уэльская и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Вестминстер-холл в Лондоне, где прощаются с королевой Великобритании Елизаветой II.

Вместе с Зеленской почтить монарха пришли посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко с супругой Инной, а также премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко с женой Инной, первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль / © Associated Press
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко с женой Инной, первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль / Фото: Associated Press
Вадим Пристайко с супругой Инной и Елена Зеленская / © Associated Press
Вадим Пристайко с супругой Инной и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Первая леди была одета в черный блейзер с пришпиленной к нему золотой брошью. В ушах у Елены были лаконичные золотые серьги-гвоздики, а волосы уложены красивыми волнами. Зеленская почтительно склонила голову над гробом королевы Елизаветы II и выглядела очень грустной.

В зале члены украинской делегации оставались несколько минут.

Елена Зеленская / © Associated Press
Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Вечером Елена Зеленская посетила прием в Букингемском дворце, организованный королем Чарльзом III и королевой-консорт Камиллой для высокопоставленных гостей и королевских особ.

Елена Зеленская / © Associated Press
Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Также с первой леди Украины встретилась новоиспеченная принцесса Уэльская, Кэтрин. Они обе были одеты в черные наряды и сидели по обе стороны от камина в креслах из клетчатой ​​ткани с розовыми орхидеями на заднем плане. О чем беседовали Кэтрин и Елена, не сообщается. Кейт была с красивым жемчужным браслетом на руке. 

Принцесса Уэльская и Елена Зеленская / © Associated Press
Принцесса Уэльская и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Зато известно, что мероприятие в Букингемском дворце, получившее название "прием века", посетило 1000 VIP-персон.

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