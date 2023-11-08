В черном блейзере и с новой укладкой: принцесса Кейт посетила гвардейский полк

Пока принц Уильям в Сингапуре его супруга принцесса Уэльская, впервые посещает Королевский драгунский гвардейский полк в качестве главнокомандующего.

Король Чарльз III назначил свою невестку на новую королевскую роль, а также Кэтрин стала главнокомандующим военно-воздушными силами флота и почетным коммодором авиации Королевских ВВС Конингсби.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Сегодня во время визита Кейт получила инструктаж от старших офицеров полка и получила возможность познакомиться с элементами оперативной жизни военнослужащих: от наблюдения за тем, как команды общаются по радио, до изучения использования ими разведывательных дронов, пишет People. Она также встретилась с семьями сотрудников QDG, чтобы узнать об их опыте, в том числе узнать о социальной поддержке, которую они получают. Кейт также нашла время, чтобы почтить память тех, кого QDG потеряла на службе в преддверии Дня памяти.

Также принцесса Уэльская вручила награды, в том числе медали за выслугу лет и за хорошее поведение, ряду мужчин и женщин в полку. А еще официально повысила талисмана полка, гнедого валлийского горного пони по кличке Солдатский Длиннолицый Эмрис Джонс, с "младшего капрала" до "капрала".

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Кэтрин сегодня выглядела элегантно и сдержанно и была в черной водолазке, удлиненном блейзере, к которому пришпилила маковую брошь и брюках. Волосы в этот раз она не стала накручивать локонами, а просто выпрямила и сделала традиционный дневной макияж.

Напомним, ранее ее муж принц Уильям во время третьей церемонии вручения экологической премии Earthshot Prize, объяснил, почему его жена не поехала с ним в Сингапур.

Принц Уильям и Кейт Бланшетт в Сингапуре / Фото: Associated Press

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