В черном блейзере с якорями на пуговицах: Брижит Макрон с мужем посетила города, пострадавшие от стихийного бедствия

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили города вблизи Кале на севере Франции, которые затопило после серии штормов и сильных дождей. Президентские супруги выразили свою поддержку жителям и командам спасателей.

Макроны побывали на ферме в Ле-Дулье, где пообщались с местными жителями, а также встретились со спасательными командами в Клермаре.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Для поездки первая леди выбрала образ total black. На ней был блейзер с золотыми пуговицами с изображением якорей, водолазка, обтягивающие штаны и высокие сапоги. На шее у нее был вязаный темно-синий шарф.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Аутфит Брижит дополнила объемной укладкой, макияжем смоки-айс и кольцами с камнями.

Эммануэль был одет в серый костюм, белую рубашку, черный галстук и классическое черное пальто.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит Макрон в элегантном платье и на шпильках появилась на государственном ужине в Елисейском дворце.

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