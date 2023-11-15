В черном блейзере с якорями на пуговицах: Брижит Макрон с мужем посетила города, пострадавшие от стихийного бедствия

Первая леди во всем черном посетила север Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили города вблизи Кале на севере Франции, которые затопило после серии штормов и сильных дождей. Президентские супруги выразили свою поддержку жителям и командам спасателей.
Макроны побывали на ферме в Ле-Дулье, где пообщались с местными жителями, а также встретились со спасательными командами в Клермаре.
Для поездки первая леди выбрала образ total black. На ней был блейзер с золотыми пуговицами с изображением якорей, водолазка, обтягивающие штаны и высокие сапоги. На шее у нее был вязаный темно-синий шарф.
Аутфит Брижит дополнила объемной укладкой, макияжем смоки-айс и кольцами с камнями.
Эммануэль был одет в серый костюм, белую рубашку, черный галстук и классическое черное пальто.
Напомним, Брижит Макрон в элегантном платье и на шпильках появилась на государственном ужине в Елисейском дворце.
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