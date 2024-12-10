В черном длинном пальто и лодочках: королева Летиция с мужем-королем посетила мессу по погибшим в наводнении

Король Филипп VI и королева Летиция посетили мессу по погибшим в результате наводнения в Валенсии.
Король и королева Испании присутствовали на мессе в кафедральном соборе Валенсии по погибшим в результате наводнения, вызванного ураганом. Их Величества пришли поддержать семьи погибших.
Королева Летиция надела черное длинное пальто, туфли-лодочки на невысоких каблуках черного цвета, в руках держала черную сумку. Ее волосы были распущены, на лице был лаконичный макияж, а в ушах золотые серьги. Король надел черное пальто, костюм и галстук в тон.
Король и королева несколько раз посещали регионы наиболее пострадавшие от наводнения. В первый свой визит они столкнулись с жесткой критикой со стороны людей, которые буквально забросали их грязью так, что Летиция едва могла сдержать слезы.
Во второй визит все было иначе, публика тепло приняла монархов.
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