В черном двубортном пальто и лаконичных лодочках: Брижит Макрон на мероприятии в Париже

Вчера в Париже состоялась церемония открытия Собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара, произошедшего тут в 2019 году.

Главенствовали на мероприятии президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга – первая леди Брижит Макрон, а среди гостей было много мировых политиков и королевских особ.

Брижит Макрон беседует с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Соборе Парижской Богоматери / Фото: Associated Press

Рядом с Брижит в Соборе сидел новоизбранный президент США – Дональд Трамп. Он был в белой рубашке, синих брюках, длинном черном пальто и с ярким желтым галстуком.

Брижит Макрон беседует с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Соборе Парижской Богоматери / Фото: Associated Press

Первая леди Франции облачилась в черное двубортное короткое пальто, лаконичные туфли-лодочки на каблуках, была в кожаных перчатках и с маленькой черной сумкой Dior на коротких ручках.

Брижит Макрон беседует с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Соборе Парижской Богоматери / Фото: Associated Press

Эммануэль Макрон был в черном пальто, белой рубашке и с черным галстуком. Он радо приветствовал всех гостей, среди которых был и президент Украины – Владимир Зеленский.

Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Напомним, ранее на этой неделе первая леди Франции посетила светское мероприятие в Париже - Grand Prix du Rayonnement.

Читайте также: