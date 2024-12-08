В черном двубортном пальто и лаконичных лодочках: Брижит Макрон на мероприятии в Париже

Вчера в Париже состоялась церемония открытия Собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара, произошедшего тут в 2019 году.
Главенствовали на мероприятии президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга – первая леди Брижит Макрон, а среди гостей было много мировых политиков и королевских особ.
Рядом с Брижит в Соборе сидел новоизбранный президент США – Дональд Трамп. Он был в белой рубашке, синих брюках, длинном черном пальто и с ярким желтым галстуком.
Первая леди Франции облачилась в черное двубортное короткое пальто, лаконичные туфли-лодочки на каблуках, была в кожаных перчатках и с маленькой черной сумкой Dior на коротких ручках.
Эммануэль Макрон был в черном пальто, белой рубашке и с черным галстуком. Он радо приветствовал всех гостей, среди которых был и президент Украины – Владимир Зеленский.
Напомним, ранее на этой неделе первая леди Франции посетила светское мероприятие в Париже - Grand Prix du Rayonnement.
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