В черном двубортном пальто и на высоких каблуках: Брижит Макрон с мужем приехала в Польшу

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приехали в Польшу, чтобы принять участие в памятных мероприятиях на честь 80-летия освобождения заключенных нацистского концентрационного лагеря "Аушвиц" в Освенциме. Супруги поставили свечи, почтив память погибших.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Там первая леди предстала во всем черном. На ней было двубортное пальто, шарф, брюки-клеш и ботильоны на высоких платформах и каблуках. Лук она дополнила объемным париком, макияжем смоки-айс и любимым кольцом с камнями.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Эммануэль был одет в черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Напомним, на памятные мероприятия в Польшу приехали также король и королева Испании, король и королева Бельгии, королевская семья Нидерландов и другие.

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