В черном джемпере с интересным воротником: королева Летиция с мужем приехала на мероприятие

Король Испании Филипп VI и его супруга - королева Летиция - посетили сегодня туристическую ярмарку FITUR 2023 в Ифеме, в Мадриде.

50-летняя королева присоединилась к своему 54-летнему мужу-королю на открытии 43-й туристической ярмарки FITUR 2023 в Ифеме. Ее Величество облачилась в черный джемпер с V-образным вырезом на декольте и белым воротником от Sandro Paris и черные брюки из крепа от своей любимой марки Boss с поясом на талии. Обута королева была в черные ботинки на квадратных каблуках от Unisa.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Образ свой Летиция дополнила очень насыщенным макияжем глаз, накрасила губы блеском, надела серьги-гвоздики от Gold And Roses и кольцо – новинку в ее ювелирной шкатулке.

Король Филипп VI был элегантен в черном костюме, белой рубашке и пестром галстуке.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Вчера, напомним, королева Летиция сама посещала штаб-квартиру Испанской федерации редких заболеваний. Тогда на публике Ее Величество также появилась в брюках и в длинном пальто верблюжьего цвета.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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