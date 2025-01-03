В черном фраке и с белой бабочкой: принц Кристиан посетил новогодний прием

Наследный принц Дании Кристиан посетил вместе с родителями – королем Фредериком X и королевой Мэри новогодний гала-прием во дворце Амалиенбор в Копенгагене.

19-летний принц Кристиан, который в будущем станет королем Дании, недавно вернулся домой после трехмесячного пребывания в Восточной Африке. Он появился на новогоднем приеме во дворце, приехав одетый в черный фрак, белую рубашку и белый галстук-бабочку и перчатки.

Принц Кристиан / Фото: Getty Images

Напомним, королева Мэри появилась на вечере в бархатном платье цвета морской волны с элегантными кружевными рукавами и зоной декольте. Она дополнила свой образ завораживающей изумрудно-бриллиантовой тиарой и подходящими серьгами тоже с изумрудами. Король Фредерик X прибыл на мероприятие в военной форме и с орденами на груди.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

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