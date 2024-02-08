В черном и белом платьях: племянницы принцессы Дианы блистали на одном балу с принцем Уильямом

Племянницы принцессы Дианы – леди Элиза и леди Амелия Спенсер появились перед камерами в контрастных черном и белом платьях, приехав на бал Air Ambulance.

Леди Амелия появилась на дорожке в черном блестящем макси-платье с россыпью камней, которое сочетала с остроносыми туфлями и маленьким клатчем в руках. Ее волосы были уложены в высокую прическу, в ушах сверкали серьги-висюльки с бриллиантами, а макияж был сделан минималистичный в теплых оттенках.

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / Фото: Getty Images

Ее сестра леди Элиза надела белый наряд с интересным бюстом, расшитым жемчужинами. Обута девушка была в серебристые туфли со стразами на каблуках, в руках держала белую миниатюрную сумку, белым был и ее маникюр. В ушах у Элизы также были серьги с бриллиантами, макияж в теплых бежевых оттенках на лице и белокурые волосы она собрала в пучок.

На балу также присутствовал их двоюродный брат – принц Уэльский Уильям. Он поблагодарил нацию за "добрые слова поддержки" его жене принцессе Кейт и отцу королю Чарльзу. В своей речи принц Уэльский сказал, что искренние слова утешения, полученные его семьей после госпитализации Кейт после серьезной операции на брюшной полости и диагноза рака у короля Чарльза, значат очень много для всех их.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

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