В черном кардигане и джинсах: леди Амелия Виндзор появилась на светском мероприятии

Леди Амелия Виндзор, которую назвали "самой красивой особой" среди других членов британской королевской семьи, присутствовала на завтраке, устроенном Донной Эйр в The Twenty Two в британской столице.

28-летняя девушка была одета в черный кардиган, под которым был черный топ, черные широкие джинсы с белой строчкой и обута в кожаные грубые ботинки. В руках у Амелии была белая сумка среднего размера, на шее золотая цепь, волосы распущены, а макияж выполнен в натуральных оттенках. Также из украшений на ней было несколько браслетов на запястье и колец с камнями на пальцах.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, как Леди Амелия в мини-юбке и этих же ботинках посещала модный ивент.

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