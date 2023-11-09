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В черном кардигане и джинсах: леди Амелия Виндзор появилась на светском мероприятии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
699
Время на прочтение
1 мин
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В черном кардигане и джинсах: леди Амелия Виндзор появилась на светском мероприятии

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Британская аристократка выбрала максимально простой лук для светского выхода в Лондоне.

Леди Амелия Виндзор, которую назвали "самой красивой особой" среди других членов британской королевской семьи, присутствовала на завтраке, устроенном Донной Эйр в The Twenty Two в британской столице.

28-летняя девушка была одета в черный кардиган, под которым был черный топ, черные широкие джинсы с белой строчкой и обута в кожаные грубые ботинки. В руках у Амелии была белая сумка среднего размера, на шее золотая цепь, волосы распущены, а макияж выполнен в натуральных оттенках. Также из украшений на ней было несколько браслетов на запястье и колец с камнями на пальцах.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images
Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, как Леди Амелия в мини-юбке и этих же ботинках посещала модный ивент.

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Дата публикации
Просмотры
699
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