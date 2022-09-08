В черном кейпе с золотыми пуговицами: журнал Time показал памятную обложку с Елизаветой II

Американское издание выпустит обложку, посвященную британскому монарху.
Американский журнал Time опубликовал на своей странице в Twitter будущую памятную обложку с изображением королевы Елизаветы II.
TIME's новый commemorative cover: Queen Elizabeth II, 1926-2022 https://t.co/NMT3FDTbaQ pic.twitter.com/od7VzQLRen— TIME (@TIME) September 8, 2022
На ней монарх предстала на голубом фоне в черном кейпе с золотыми пуговицами, элегантной прической и бриллиантовыми серьгами.
Этот снимок сделал штатный фотограф Сесил Билтон, когда королеве было 42 года.
"Новая памятная обложка TIME: Королева Елизавета II, 1926-2022", — подписало издание фото.
Напомним, сегодня днем, 8 сентября, 96-летняя королева Елизавета II скончалась в Балморале.
"Сегодня днем королева мирно умерла в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра", – говорится в заявлении Букингемского дворца.
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