В черном кейпе с золотыми пуговицами: журнал Time показал памятную обложку с Елизаветой II

Американский журнал Time опубликовал на своей странице в Twitter будущую памятную обложку с изображением королевы Елизаветы II.

На ней монарх предстала на голубом фоне в черном кейпе с золотыми пуговицами, элегантной прической и бриллиантовыми серьгами.

Этот снимок сделал штатный фотограф Сесил Билтон, когда королеве было 42 года.

"Новая памятная обложка TIME: Королева Елизавета II, 1926-2022", — подписало издание фото.

Напомним, сегодня днем, 8 сентября, 96-летняя королева Елизавета II скончалась в Балморале.

"Сегодня днем королева мирно умерла в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра", – говорится в заявлении Букингемского дворца.

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