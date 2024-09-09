В черном комбинезоне и с золотым колье: Меган Маркл выступила на открытии книжного магазина

Герцогиня Сассекская посетила открытие книжного магазина в Санта-Барбаре, чтобы отпраздновать юбилей сообщества авторов.
В выходные 43-летняя герцогиня Сассекская выступила на торжественном открытии книжного магазина Godmothers в Саммерленде, недалеко от Монтесито, где она и ее муж принц Гарри живут с 2020 года.
Меган появилась на мероприятии в шикарном деловом образе. Она надела темно-синий смокинг-комбинезон без рукавов от Club Monaco и собрала волосы в хвост. Она завершила ансамбль простой парой бриллиантовых сережек.
Фотографией герцогини в своем Instagram Stories поделилась Лора Линн Джексон. На фото Меган запечатлена на сцене с микрофоном в руках.
"Самый светлый вечер ораторов...", - гласила подпись к фото.
На открытии нового книжного магазина, где собралось множество звезд, также присутствовали подруга и соседка Меган Опра Уинфри, которая в 2021 году взяла у Сассекских то самое скандальное интервью.
Принц Гарри на встрече не появился, но экспозиция с книгами, написанными "авторами родного города", включала его мемуары "Запасной". Детская книга Меган The Bench также была представлена среди прочих.
Читайте также:
- Новый вызов для королевской семьи: Меган Маркл вслед за Гарри собирается издать собственные мемуары
- Все о королевской семье: 10 громких сенсаций из новой книги неофициального биографа Меган и Гарри
- Это фиаско: американский ведущий высмеял принца Гарри и его мемуары накануне интервью с герцогом Сассекским