В черном комбинезоне и с золотым колье: Меган Маркл выступила на открытии книжного магазина

В выходные 43-летняя герцогиня Сассекская выступила на торжественном открытии книжного магазина Godmothers в Саммерленде, недалеко от Монтесито, где она и ее муж принц Гарри живут с 2020 года.

Меган появилась на мероприятии в шикарном деловом образе. Она надела темно-синий смокинг-комбинезон без рукавов от Club Monaco и собрала волосы в хвост. Она завершила ансамбль простой парой бриллиантовых сережек.

Фотографией герцогини в своем Instagram Stories поделилась Лора Линн Джексон. На фото Меган запечатлена на сцене с микрофоном в руках.

Меган Маркл, фото: instagram.com/lauralynnejackson

"Самый светлый вечер ораторов...", - гласила подпись к фото.

На открытии нового книжного магазина, где собралось множество звезд, также присутствовали подруга и соседка Меган Опра Уинфри, которая в 2021 году взяла у Сассекских то самое скандальное интервью.

Принц Гарри на встрече не появился, но экспозиция с книгами, написанными "авторами родного города", включала его мемуары "Запасной". Детская книга Меган The Bench также была представлена среди прочих.

Мемуары принца Гарри "Запасной" / Фото: Associated Press

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