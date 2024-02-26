В черном комбинезоне и туфлях-лодочках: княгиня Шарлин посетила благотворительный концерт

Благотворительный гала-концерт организовал Фонд принцессы Монако Шарлин и дети Клуба спорта Куршевеля. В зале Globe de Cristal собрались представителей культурного, спортивного и экономического мира.

Снимками с мероприятие поделились на официальной странице княжеской четы в Facebook. Княгиня Шарлин надела черный комбинезон и черный короткий жакет, а обута была в туфли-лодочки оттенка металлик на каблуках и в руках держала маленький клатч. Образ свой принцесса дополнила серьгами с бриллиантами, сделала классическую укладку и макияж в теплых оттенках.

Князь Альбер II надел синий пиджак, белую рубашку и серые брюки, а обут был в черные туфли.

Напомним, недавно мы показывали, как Шарлин и Альбер вместе с детьми посетили баскетбольный матч.

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