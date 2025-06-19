В черном комбинезоне и золотых туфлях: королева Летиция сходила на концерт с мужем

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

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Королева Летиция и король Филипп VI вчера посетили памятный концерт, посвященный десятой годовщине провозглашения Филиппа королем Испании. Мероприятие прошло на площади Пласа-Майор в Мадриде.

На концерте Летиция появилась в безупречном черном комбинезоне Hugo Boss с V-образным вырезом на декольте и струящимися брюками. Образ Ее Величество дополнила золотым клатчем и такими же туфлями с открытой пяткой и невысоких каблуках.

Королева Летиция / © Getty Images

Летиция сделала выразительный макияж, подчеркнув глаза, надела золотые серьги-висюльки, любимое кольцо Coreterno и широкий браслет на запястье. Ее волосы были распущены, а позировала она в обнимку со своим мужем королем Филиппом VI, который приехал на мероприятие в темно-синем костюме, белой рубашке в тонкую полоску и красном галстуке.

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Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Напомним, на днях король Филипп VI и королева Летиция посетили муниципалитет Бурела, где Ее Величество появилась в другом образе.