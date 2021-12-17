В черном комбинезоне с акцентом на декольте: Моника Беллуччи на премьере фильма

В черном комбинезоне с акцентом на декольте: Моника Беллуччи на премьере фильма

Моника Беллуччи сейчас находится в Италии.

57-летняя Моника посетила фотоколл фильма "Бефана приходит ночью - 2" в отеле Visconti в Риме. На светское мероприятие знаменитость традиционно приехала в черном аутфите.

Моника была в черном комбинезоне, с акцентом на декольте, а линию талии подчеркнула широким поясом. Она также обула высокие замшевые сапоги на каблуках и платформе, каштановые волосы красиво уложила, а на лицо нанесла достаточно плотный макияж. Особенно в своем мейкапе Беллуччи подчеркнула глаза с помощью подводки и темных теней.

Моника Беллуччи / Getty Images

Черный – любимый цвет Моники Беллуччи. Недавно в одном из интервью она сказала, что вовсе не боится стареть и не переживает насчет своей фигуры. Однако для публичных выходов знаменитость предпочитает надевать наряды черного цвета, ведь они визуально стройнят.

Моника Беллуччи / Getty Images

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