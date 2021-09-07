В черном коротком платье и на шпильках: 68-летняя Брижит Макрон сверкнула стройными ногами

В черном коротком платье и на шпильках: 68-летняя Брижит Макрон сверкнула стройными ногами

На официальную встречу первая леди выбрала образ total black.

Вчера президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит Макрон встречали у себя в гостях, в Елисейском дворце в Париже, президента Чили Себастьяна Пиньера.

Эммануэль и Брижит Макрон / Associated Press

По этому поводу первая леди выбрала лаконичный, но очень красивый образ total black. На Брижит было черное плать чуть выше колена, которое идеально сидело на ее стройной фигуре. Оно имело сверху интересный крой, который напоминал кроп-топ, надетый сверху платья.

Брижит Макрон / Associated Press

Брижит Макрон / Associated Press

Наряд она дополнила черными замшевыми туфлями-лодочками, лакированным клатчем от Louis Vuitton и аксессуарами на руки: любимыми кольцами, часами Michel Herbelet с коричневым ремешком и золотым браслетом с флористическим узором. Аккуратная укладка и макияж смоки-айс завершили аутфит Брижит.

Брижит Макрон / Associated Press

Ранее Макрон вышла в свет в неформальном образе. Она надела синий блейзер, белую рубашку и темно-синие джинсы, которые отлично сидели на ее фигуре.

Брижит Макрон / Getty Images

Читайте также: В белом жакете и с бриллиантовым кольцом: Брижит Макрон в стильном образе посетила кинофестиваль

Эффектные образы Брижит Макрон (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку