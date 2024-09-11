В черном костюме, блузке с бантом и на шпильках: Камала Харрис на теледебатах

Кандидат в президенты от Демократической партии США не изменяет своему деловому стилю.
Вчера, 10 сентября, в США состоялись теледебаты между действующей вице-президентом и кандидатом в президенты от Демократической партии США Камалой Харрис и 45-м американским президентом, кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.
Дебаты прошли в прямом эфире на телеканале ABC News в студии Филадельфии.
Там Харрис появилась в черно-белом образе. На ней был деловой черный костюм, состоявший из приталенного жакета и прямых брюк, и белая блузка с галстуком-бантом.
Аутфит политик дополнила черными кожаными остроносыми туфлями на шпильках.
Камала традиционно сделала красивую укладку с локонами и макияж с черными стрелками и помадой шоколадного оттенка.
Уши политик украсила золотыми серьгами с большими жемчужинами, руки – золотым браслетом, бриллиантовым кольцом и кольцом с фиолетовым камнем, а к лацкану жакета она прикрепила золотую брошь в виде американского флага.
Напомним, Камала Харрис в костюме верблюжьего цвета и блузке с бантом предстала на национальном съезде.
Читайте также:
- В кремовом жакете и футболке: вице-президент США Камала Харрис с племянницами поела мороженое в звездном магазине
- Штанные костюмы, блузки с бантами и жемчужные украшения: рассматриваем стиль Камалы Харрис
- В деловом костюме и на шпильках: вице-президент США Камала Харрис на западе в Белом доме