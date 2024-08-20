В черном костюме оверсайз и белой блузке: новый деловой выход Елены Зеленской

Елена Зеленская в рамках рабочего визита в Днепр посетила Региональный медицинский центр семейного здоровья. Это единственное лечебное учреждение в области, где оказывают экстренную медицинскую помощь детям в критических состояниях в случае массовых и техногенных катастроф. Там есть детское отделение онкогематологии и трансплантации костного мозга.

Елена Зеленская

"Это вторая после киевского "Охматдета" больница, куда приезжают со всей страны и где берутся за тяжелые случаи лейкозов, лимфом, саркомы. Здесь проведено уже пять аутотрансплантаций костного мозга", — отметила первая леди.

Елена Зеленская

В рамках инициативы Зеленской заведение заключило медицинские партнерства с клиниками США, Израиля и Турции.

Там жена президента появилась в белой блузке с высокой горловиной и черном костюме, состоявшем из жакета оверсайз и широких брюк со стрелками.

Елена Зеленская

Лук Елена дополнила светлыми замшевыми туфлями, аккуратной укладкой, легким макияжем и серебряными серьгами.

Елена Зеленская

Напомним, Елена Зеленская выступила на ежегодной Конференции послов, где предстала в темно-зеленом брючном костюме и белой рубашке.

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