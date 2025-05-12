В черном костюме и блузке с бантом: королева Летиция с мужем-королем возложили цветы к мемориалу

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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Король Филипп VI и королева Летиция приняли участие в церемонии возложения венков во время Международной церемонии памяти и освобождения у Мемориала бывшего концентрационного лагеря в Маутхаузене, в Австрии в 80-ю годовщину со дня завершения Второй мировой войны.

Королева была облачена в черный брючный костюм, состоящий из жакета и широких брюк, под жакетом у нее была молочная блузка с бантом на шее. Летиция распустила волосы, сделав элегантную укладку, надела серьги из трех маленьких колец в уши, сделала лаконичный макияж. Король Филипп был одет в черный классический костюм в тонкую полоску, светлую рубашку и галстук в принт.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Напомним, британская принцесса Анна также посетила памятное мероприятие в 80-ю годовщину со дня победы. Сестра короля и ее муж, вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс, посетили Гернси, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины освобождения Бейливика.

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Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images