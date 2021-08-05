В черном костюме и кроссовках: Елена Зеленская в стильном образе посетила Хортицу

В черном костюме и кроссовках: Елена Зеленская в стильном образе посетила Хортицу

Первая леди Украины скомбинировала в своем аутфите деловой костюм и удобные кроссовки.

Елена Зеленская посетила остров Хортица, где сейчас идет масштабная реконструкция. Оттуда первая леди опубликовала в Instagram фотографии.

Она выбрала для этой поездки комфортный и стильный лук.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Госпожа Зеленская была одета в черный костюм, состоящий из жакета оверсайз и широких укороченных брюк, и белый топ. Наряд она скомбинировала с белыми кроссовками.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Волосы Елена собрала в волнистый хвост, выпустив спереди пряди, и сделала нежный макияж. Свой образ она дополнила черными очками.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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"Я посетила остров Хортица — место силы для каждого украинца. И была поражена тем, как он меняется, становится безбарьерным и удобным для всех без исключения посетителей. Нынешние преобразования на острове происходят с учетом пожеланий экспертов и представителей маломобильных групп населения: пожилых людей, лиц с инвалидностью и родителей с маленькими детьми. В создании безбарьерного пространства важно мнение каждого, поэтому сегодня на встрече обсудили перспективы улучшения доступности Хортицы", — написала под фото жена президента.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

В прошлый раз Елена продемонстрировала нежный образ в пудровом костюме. В таком виде она приняла участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины".

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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Стильные образы Елены Зеленской (21 фото)

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