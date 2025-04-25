В черном костюме и лаконичных жемчужных серьгах: княгиня Шарлин сходила на регби

Княгиня Шарлин / © Getty Images

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Супруга князя Альбера II присутствовала на турнире по регби Sainte Devote в Монако. Шарлин была одета в черный удлиненный блейзер, черный топ и черные широкие брюки. Вероятно, ее траурный образ связан с кончиной Папы Римского Франциска, похороны которого состоятся завтра, 26 апреля, в Ватикане. Шарлин и Альбер II будут присутствовать на них.

Сегодня княгиня дополнила свой скромный лук жемчужными серьгами-гвоздиками, едва заметным макияжем и классической прической.

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Несколько дней назад князь и княгиня Монако присутствовали на мессе в память о Папе Римском Франциске. Шарлин появилась на мессе в черном аутфите и с собранными волосами, а ее супруг Альбер надел синий костюм.

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Напомним, ранее мы рассказывали, кому из известных женщин разрешено носить белый цвет на аудиенции у Папы Римского.

Княгиня Шарлин / © Getty Images