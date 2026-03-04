- Дата публикации
В черном костюме и лоферах: королева Летиция продемонстрировала скромный лук на памятном мероприятии
Королева Летиция приехала почтить память известного журналиста Фернандо Онеги, который скончался во вторник в возрасте 78 лет.
Прощание с журналистом состоялось в Доме Галисии. Его семья, а также многочисленные известные личности, собрались там, чтобы выразить свои соболезнования, приехала и супруга короля Испании.
Одета Летиция была в траурный наряд: брючный костюм черного цвета, черный топ и кожаные туфли-лоферы, которые сочетала с черным прямоугольным клатчем.
У королевы были распущены длинные волосы, часть их она заправила за уши, а также надела золотые серьги-пусеты и сделала очень легкий макияж.
Напомним, вчера днем Ее Величество посетила мероприятие, посвященное «Всемирному дню редких заболеваний», в Дворце конгрессов Кастельона в Кастельон-де-ла-Плана, где появилась в брючном костюме бирюзового цвета.