Общество
87
1 мин

В черном костюме и лоферах: королева Летиция продемонстрировала скромный лук на памятном мероприятии

Королева Летиция приехала почтить память известного журналиста Фернандо Онеги, который скончался во вторник в возрасте 78 лет.

Ольга Кузьменко
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Прощание с журналистом состоялось в Доме Галисии. Его семья, а также многочисленные известные личности, собрались там, чтобы выразить свои соболезнования, приехала и супруга короля Испании.

Одета Летиция была в траурный наряд: брючный костюм черного цвета, черный топ и кожаные туфли-лоферы, которые сочетала с черным прямоугольным клатчем.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

У королевы были распущены длинные волосы, часть их она заправила за уши, а также надела золотые серьги-пусеты и сделала очень легкий макияж.

Напомним, вчера днем Ее Величество посетила мероприятие, посвященное «Всемирному дню редких заболеваний», в Дворце конгрессов Кастельона в Кастельон-де-ла-Плана, где появилась в брючном костюме бирюзового цвета.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

