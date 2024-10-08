В черном костюме и на каблуках: 85-летняя королева София посетила авиабазу

85-летняя королева Испании София посетила торжественное мероприятие в Торрехон-де-Ардос.
Королева София приняла участие в праздновании 19-й годовщины создания Военного чрезвычайного подразделения UME на авиабазе Торрехон. Ее Величество приехала в черном брючном костюме, под жакет которого надела черный топ и обула кожаные туфли с круглыми носами на невысоких каблуках.
У королевы была безупречная прическа и макияж на лице, а также ее любимый французский маникюр на ногтях. На жакете у нее была пришпилена интересная брошь золотого цвета с синим камнем, серьги в ушах и много разных колец на пальцах. София любит украшения и с радостью их носит.
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Напомним, недавно королева София вместе с дочерью инфантой Еленой посещала свадьбу греческой принцессы Феодоры и выбрала для выхода яркий розовый аутфит.
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