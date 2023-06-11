В черном костюме и на шпильках: 70-летняя Брижит Макрон во Французских Альпах

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили больницу в Гренобле, во Французских Альпах, где находятся раненые в результате резни на детской площадке. Они также встретились со спасателями.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Первая леди появилась в образе total black. На ней был костюм, состоявший из удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками, и топ. Наряд Макрон сочетала с черными замшевыми ботильонами на шпильках и небольшой черной сумкой с золотыми деталями. Любимая укладка с прикорневым объемом и макияж смоки-айс завершил лук Брижит.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Getty Images

Напомним, в городе Аннесе 8 июня мужчина нанес ножевые ранения четырем маленьким детям и двум взрослым в городе Аннеси. Подозреваемым оказался 31-летний сирийский беженец.

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