В черном костюме и на шпильках: 70-летняя Брижит Макрон во Французских Альпах

Первая леди Франции в образе total black появилась в Аннесе.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили больницу в Гренобле, во Французских Альпах, где находятся раненые в результате резни на детской площадке. Они также встретились со спасателями.
Первая леди появилась в образе total black. На ней был костюм, состоявший из удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками, и топ. Наряд Макрон сочетала с черными замшевыми ботильонами на шпильках и небольшой черной сумкой с золотыми деталями. Любимая укладка с прикорневым объемом и макияж смоки-айс завершил лук Брижит.
Напомним, в городе Аннесе 8 июня мужчина нанес ножевые ранения четырем маленьким детям и двум взрослым в городе Аннеси. Подозреваемым оказался 31-летний сирийский беженец.
Читайте также:
- В небесно-голубом костюме и туфлях Louis Vuitton: Брижит Макрон в красивом образе посетила город-крепость
- Под руку с мужем: 70-летняя Брижит Макрон в пудровом платье блеснула стройными ногами на коронации
- Изменила любимому бренду: Брижит Макрон в элегантном пальто за 3 тысячи евро пришла на футбольный матч