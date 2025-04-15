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В черном костюме и на шпильках: 86-летняя королева София сходила на пасхальный концерт
Королева Испании и мать правящего короля Филиппа VI посетила пасхальный концерт.
София приветствовала президента Балеарских островов Маргу Прохенс по прибытии на ежегодный пасхальный концерт в Кафедральном соборе Санта-Мария-де-Майорка в Пальма-де-Майорке. Королева председательствовала на традиционном концерте.
Королева была облачена в черный деловой костюм, который состоял из удлиненного жакета и широких брюк. У нее в ушах были золотые серьги, волосы уложены в прическу, а на жакте пришпилена золотая брошка. В руках София держала небольшую черную сумку, а обута была в туфли на достаточно высокой шпильке.
А на днях мы показывали, какой брючный костюм королева София выбрала для очередной деловой встречи. Несмотря на почетный возраст королева предпочитает активно работать и много бывать на публике.