В черном костюме и на шпильках: 86-летняя королева София сходила на пасхальный концерт

Королева София / © Getty Images

Реклама

София приветствовала президента Балеарских островов Маргу Прохенс по прибытии на ежегодный пасхальный концерт в Кафедральном соборе Санта-Мария-де-Майорка в Пальма-де-Майорке. Королева председательствовала на традиционном концерте.

Королева была облачена в черный деловой костюм, который состоял из удлиненного жакета и широких брюк. У нее в ушах были золотые серьги, волосы уложены в прическу, а на жакте пришпилена золотая брошка. В руках София держала небольшую черную сумку, а обута была в туфли на достаточно высокой шпильке.

Королева София / © Getty Images

А на днях мы показывали, какой брючный костюм королева София выбрала для очередной деловой встречи. Несмотря на почетный возраст королева предпочитает активно работать и много бывать на публике.

Реклама

© Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © East News