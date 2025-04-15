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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
179
Время на прочтение
1 мин

В черном костюме и на шпильках: 86-летняя королева София сходила на пасхальный концерт

Королева Испании и мать правящего короля Филиппа VI посетила пасхальный концерт.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева София

Королева София / © Getty Images

София приветствовала президента Балеарских островов Маргу Прохенс по прибытии на ежегодный пасхальный концерт в Кафедральном соборе Санта-Мария-де-Майорка в Пальма-де-Майорке. Королева председательствовала на традиционном концерте.

Королева была облачена в черный деловой костюм, который состоял из удлиненного жакета и широких брюк. У нее в ушах были золотые серьги, волосы уложены в прическу, а на жакте пришпилена золотая брошка. В руках София держала небольшую черную сумку, а обута была в туфли на достаточно высокой шпильке.

Королева София / © Getty Images

Королева София / © Getty Images

А на днях мы показывали, какой брючный костюм королева София выбрала для очередной деловой встречи. Несмотря на почетный возраст королева предпочитает активно работать и много бывать на публике.

Королева София_6 / © Getty Images

© Getty Images

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© Getty Images

Королева София / © Getty Images

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Королева София_1 / © Getty Images

© Getty Images

Королева София_1 / © Getty Images

© Getty Images

Королева София_1 / © Getty Images

© Getty Images

Королева Летиция и королева София_2 / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © Getty Images

© Getty Images

Королева София_2 / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © Getty Images

© Getty Images

Королева Летиция и королева София_2 / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © Getty Images

© Getty Images

Королева София_1 / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © East News

© East News

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