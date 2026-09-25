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В черном костюме и на шпильках: элегантная Мелания Трамп встретила президентскую чету Китая
Первая леди США выбрала для дипломатической встречи в Вашингтоне образ total black.
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп принимали у себя в Белом доме президента Китая Си Цзиньпина и первую леди Пэн Лиюань. Государственный визит включал официальную церемонию, переговоры лидеров и отдельную культурную программу для их супруг.
В этот день Мелания появилась в элегантном черном фактурном костюме, состоящем из юбки миди и приталенного жакета с воротником-стойкой, асимметричным бортом и черными пуговицами. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру миссис Трамп.
Аутфит Мелания дополнила классическими черными туфлями на высоких шпильках. У нее был любимый макияж смоки-айс, прическа с мягкими локонами и молочный маникюр.
Пэн Лиюань также отдала предпочтение сдержанной цветовой гамме — она появилась в темно-синем платье длины миди с воротником-стойкой, белой оторочкой и большой цветочной брошью.