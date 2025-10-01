- Дата публикации
Категория
Общество
В черном костюме и на шпильках: Елена Зеленская на встрече с сестрой короля Чарльза — принцессой Анной — в Киеве
Первая леди Украины показала снимки с британской принцессой.
Елена Зеленская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии со встречи с сестрой британского короля Чарльза III — принцессой Анной, которая с необъявленным визитом приехала в Украину.
Вместе они почтили память украинских детей, которых убила Россия. Они посетили Центр защиты прав ребенка, который занимается детьми и свидетелями военных преступлений, и пообщались с подростками, которые вернулись из российского плена.
«Благодарна Великобритании за неравнодушную позицию и поддержку в защите наших детей. Ведь для них лучшее, что может быть, — это мирное детство на родной земле. Делаем все, чтобы защитить это право», — написала жена президента в посте.
На встрече с королевской принцессой Зеленская появилась в деловом черном костюме, который состоял из брюк свободного кроя и жакета на запах, с воротником-стойкой и поясом-шнурком на талии. Наряд Елена дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках.
Свой образ первая леди дополнила укладкой с прикорневым объемом и боковым пробором, нежным макияжем, серьгами-пусетами и брошью.
Напомним, Елена Зеленская в жакете на запах и с брошью-трезубцем дала интервью британскому изданию.