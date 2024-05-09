В черном костюме и на шпильках: Елена Зеленская стала модератором на специальном мероприятии

Елена Зеленская приняла участие в специальном мероприятии "Осмысление. Ценности и истории устойчивости", которое состоялось в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"

На нем супруга президента впервые выступила модератором. Вместе с учеными, психологами, художниками, руководством областных военных администраций говорили об устойчивости украинцев и выводили формулу устойчивости.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Она оказалась во взаимопомощи, взаимодействии, любимой работе, которая приносит пользу другим, в действенной любви к ближним", – сказала Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Собравшиеся услышали поразительные жизненные истории устойчивости украинцев, а специалисты дали полезные советы, как ее лелеять.

Снимки и видео с мероприятия супруга президента опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Устойчивость – способность не сломаться от испытаний, исходить из них даже сильнее – напрямую зависит от ментального здоровья. Понимание себя и других. Эту ментальную оборону украинцев и призвана держать Всеукраинская программа ментального здоровья.

Главное, чтобы сам человек и каждый из нас, в случае необходимости захотел и решился принять психологическую помощь. Ибо устойчивость – это тоже личный выбор. Смелый и ответственный", – отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии Елена предстала в белой рубашке и деловом черном костюме, состоявшем из жакета и брюк-палаццо. Наряд она дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала аккуратную прическу и макияж в натуральных оттенках. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская записала видео по случаю старта в Украине и мире месяца осведомленности о ментальном здоровье. В ролике она предстала в светлом наряде и с брошкой-картой.

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