В черном костюме и на шпильках: изысканная Елена Зеленская приехала во Францию

Первая леди Украины свой визит во Францию начала со встречи с Брижит Макрон.

Сегодня, 12 декабря, Елена Зеленская с официальным визитом приехала во Францию. Она посетила Елисейский дворец, где ее встретила ее французская коллега - Брижит Макрон.

Брижит очень тепло и с любовью приветствовала Елену у себя в гостях. Они нежно обнялись, и Макрон поцеловала Зеленскую в щеку.

Первая леди Украины, как всегда, выглядела изысканно. На ней был черный костюм, состоявший из прямых брюк со стрелками и жакета интересного кроя с накидкой. Наряд она дополнила черными туфлями на шпильках.

Брижит Макрон и Елена Зеленская / Фото: Getty Images

Волосы Елена собрала в аккуратный низкий пучок, сделала нежный макияж с акцентом на глазах и завершила лук любимыми золотистыми серьгами в виде петушков от украинского бренда GUNIA Project.

Брижит Макрон и Елена Зеленская / Фото: Getty Images

Госпожа Макрон была одета в серый костюм от Louis Vuitton с золотыми пуговицами на юбке миди. Аутфит она дополнила черными плотными колготами и черными замшевыми ботильонами на каблуке.

Укладка с прикорневым объемом, макияж смоки-айс, браслеты и кольца гармонично завершили ее образ.

"Первая леди Франции Брижит Макрон – одна из тех, кого имею честь называть не только коллегой, но и подругой. И, конечно, большим другом Украины: это она встречала украинских детей с онкологией из самолета, когда мы эвакуировали их из Украины "конвоями жизни" в первые дни российского нападения. Ее фонд внес большой вклад в восстановление украинской медицины", — написала Зеленская в посте в Instagram.

У первых леди в ближайшие дни будет насыщенный график. Они посетят парижскую школу, в которой учатся украинские дети из семей временных переселенцев.

"Радуюсь, что Париж стал первым французским городом, где началось официальное изучение украинского языка в школах. А французское правительство даже создало виртуальные классы по обучению украинскому языку. Госпожа Макрон с увлечением рассказывала об украинских женщинах. Во время встречи с украинками она почувствовала, что это невероятные люди с невероятной энергией", — добавила первая леди Украины.

Напомним, ранее Зеленская показала фото из повседневной жизни.

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