В черном костюме и нюдовых лодочках: принцесса Метте-Марит сопровождала мужа на мероприятии

Наследный принц Хокон и наследная принцесса Метте-Марит встретились сегодня с организациями, работающими над прекращением насилия в отношении женщин, в полицейском участке Стовнер в Осло.

Метте-Марит появилась на публике в черном брючном костюме, под который надела белую блузку, подобрала к образу светлую сумку и нюдовые туфли-лодочки на каблуках. У принцессы были распущены ее белокурые волосы, на лице был легкий дневной макияж, а в ушах сверкали серьги с камнями. Кронпринц Хокон был в черном пальто, синих брюках, белой рубашке и с красным галстуком в крапинку, а обут в замшевые туфли.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

На днях норвежский королевский дворец сообщил, что Харальду V предстоит операция на сердце. Так что его сын и будущий король Хокон сейчас будет исполнять роль регента, а его супруга Метте-Марит его сопровождать на мероприятиях. Впрочем, она и раньше это делала.

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