В черном костюме и перламутрово-фиолетовых туфлях: красивая первая леди Словении на встрече с Зеленской

Елена Зеленская в рамках своего визита в Сербию встретилась с президентом страны Александром Вучичем и первой леди Тамарой Вучич.

Елена Зеленская и Александр Вучич / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская поблагодарила президентских супругов за помощь, которую Сербия предоставила Украине с начала полномасштабного российского вторжения. Страна приютила более двух тысяч украинцев, выделила финансовую помощь на гуманитарные цели, передала скорые Харьковскому и Черкасскому центрам экстренной медицинской помощи.

Елена Зеленская и Тамара Вучич / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Потребности украинцев в экстренной медицинской помощи существенно выросли, ведь российский террор украинских населенных пунктов не только не прекращается, но и имеет тревожную тенденцию к усилению. Благодарна Сербии за понимание, что люди — самое главное", — подчеркнула Елена Зеленская.

Елена Зеленская и Александр Вучич / Фото: Instagram Елены Зеленской

Она обсудила с ними культурное сотрудничество между странами. Елена, в частности, поблагодарила за открытие украинской книжной полки в библиотеке Белграда, украиноязычного аудиогида в крепости-музее Калемегдан и за подписание соглашения между КНУ имени Тараса Шевченко и Белградским университетом.

Елена Зеленская и Александр Вучич / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская на встрече появилась в синем брючном костюме от украинского бренда AMG, дополнив образ винтажной золотой брошью в виде цветочного бутона от Lanvin Paris.

Елена Зеленская, Александр и Тамара Вучичи / Фото: Instagram Елены Зеленской

А Тамара Вучич предстала в деловом черном наряде, который состоявл из платья миди и приталенного двубортного жакета, черных капроновых колготах и перламутрово-фиолетовых туфлях на шпильках.

Елена Зеленская и Тамара Вучич / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди дополнила аутфит элегантной прической, макияжем с акцентом на глазах, фиолетовым маникюром и жемчужными серьгами.

Тамара Вучич и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

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