В черном костюме и почти без макияжа: королева София посетила рабочую встречу

Ее Величество королева встретилась с президентом продовольственного банка Тенерифе Эрнаном Кероном во время посещения продовольственного банка Тенерифе и продовольственного банка Лос -Лланос -де -Аридан в Санте.

А до этого София посетила Ассоциацию продовольственного банка Tenerife, чтобы лично взглянуть на то, как он работает. Это первый публичный выход королевы Софии после похорон ее брата Константина II, бывшего короля Греции.

Королева София / Фото: Getty Images

На публике 84-летняя мать короля Филиппа VI появилась в черном брючном костюме, что элегантно сидел на ее фигуре, дополнив наряд черной блузкой, золотыми кольцами в ушах, несколькими украшениями на шее и на груди. Волосы королевы были аккуратно уложены, а на лице практически отсутствовал макияж. Несмотря на почетный возраст монаршая особа продолжает активно работать, чего не скажешь про ее супруга короля Хуан Карлоса I.

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