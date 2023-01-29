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В черном костюме и почти без макияжа: королева София посетила рабочую встречу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
772
Время на прочтение
1 мин
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В черном костюме и почти без макияжа: королева София посетила рабочую встречу

Королева София / Фото: Getty Images

84-летняя испанская королева София продолжает активно работать.

Ее Величество королева встретилась с президентом продовольственного банка Тенерифе Эрнаном Кероном во время посещения продовольственного банка Тенерифе и продовольственного банка Лос -Лланос -де -Аридан в Санте.

А до этого София посетила Ассоциацию продовольственного банка Tenerife, чтобы лично взглянуть на то, как он работает. Это первый публичный выход королевы Софии после похорон ее брата Константина II, бывшего короля Греции.

Королева София / © Getty Images
Королева София / Фото: Getty Images

На публике 84-летняя мать короля Филиппа VI появилась в черном брючном костюме, что элегантно сидел на ее фигуре, дополнив наряд черной блузкой, золотыми кольцами в ушах, несколькими украшениями на шее и на груди. Волосы королевы были аккуратно уложены, а на лице практически отсутствовал макияж. Несмотря на почетный возраст монаршая особа продолжает активно работать, чего не скажешь про ее супруга короля Хуан Карлоса I.

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Дата публикации
Просмотры
772
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